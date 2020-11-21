Открытие моста на отрезанный от мира остров Русский отложили

https://static.news.ru/photo/1c78c520-2ca3-11eb-8e76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

Мост на остров Русский во Владивостоке может быть открыт только при повышении температуры воздуха. Об этом сообщил представитель правительства Приморского края. По его словам, необходимо, чтобы растаял лёд.

Сейчас во Владивостоке вечер, температура воздуха — около −5 градусов, ночью ожидается до −8.

Из-за обледенения никакие работы на мосту не ведутся, передаёт РИА Новости. Представитель властей пояснил, что иначе проблему решить невозможно.

На острове в очереди на временно организованный паром днём насчитывалось до 60 машин и большое количество людей. При этом паром вмещает только около 20 автомобилей, а ходит он каждые два часа.

Власти организовали переправу для вывоза жителей на материк после закрытия моста в субботу из-за падения льдин с вант. Паром вмещает 20 машин и ходит каждые два часа.

Из-за обрывов проводов электросети, вызванных ледяным дождём и сильным ветром, ещё 18 ноября вечером в жилых домах на Русском было отключено электричество, а 19-20 числа в квартирах пропала и вода.

Мост — единственный способ попасть на Русский, в обычных условиях паромы туда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек. Он был закрыт утром 21 ноября из-за обледенения конструкций. Предполагалось, что мост откроют днём 22 числа. Однако сейчас местные власти говорят, что это произойдёт в лучшем случае в ближайшие часы.

За время блокады в магазинах на Русском закончились питьевая вода, хлеб, спички и газовые баллоны.

Ранее на Приморский край обрушился ледяной дождь, из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы остались без света. Во Владивостоке в связи с массовыми отключениями электроснабжения во время снежного циклона ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Приморском крае, по данным регионального правительства, около 150 тысяч жителей остаются без света, воды и отопления. На улицах Владивостока появились полевые кухни с горячим питанием и пункты временного размещения для горожан, писал NEWS.ru.