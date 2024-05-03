Открытие аэропорта Элисты перенесли Аэропорт Элисты возобновит работу после майских праздников

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Аэропорт Элисты в Калмыкии возобновит работу после майских праздников, пишет РИА Новости со ссылкой на данные властей республики. Воздушную гавань закрывали на капитальный ремонт. Аэровокзал оснастили современными системами регистрации, досмотра, обработки багажа.

Точная дата открытия аэропорта не сообщается. Причины переноса возобновления работы также неизвестны.

При этом ранее глава Калмыкии Бату Хасиков заявлял, что аэропорт начнет принимать самолеты и пассажиров 3 мая. Капитальный ремонт, по его словам, завершили в сентябре прошлого года.

В здании улучшена навигация пассажиров. Пропускная способность обновленного терминала увеличилась вдвое и составляет 100 пассажиров в час. <...> Что немаловажно, открытие воздушной гавани в Элисте позволит принимать участников третьего Международного буддийского форума, который состоится в 2025 году, — сообщал Хасиков.

Ранее в аэропорту Красноярска после посадки повреждения получило шасси пассажирского самолета Ан-74. Отмечается, что борт авиакомпании «ЮТэйр» осуществлял вахтовую перевозку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск. На борту находилось 47 пассажиров.

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники недавно перестали принимать багаж, который обернут в пищевую пленку. Пассажирам заявили, что чемоданы должны быть упакованы в соответствии с требованиями воздушной гавани. Речь идет о пленке, в которую багаж оборачивают прямо в Пулково.