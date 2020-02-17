Терапевта приёмного отделения курганской больницы, который во время приёма пациента читал книгу, уволят.
Действия врача были признаны непрофессиональными и нарушающими правила врачебной этики и деонтологии. В настоящее время врач <…> находится в отпуске без сохранения заработной платы, после возвращения из отпуска врач будет уволен, — говорится в сообщении департамента здравоохранения Курганской области во «ВКонтакте».
Там также отметили, что в настоящее время пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее жительница области
Как ранее писал NEWS.ru, медбрат-анестезист Сергей Калинин уволился из пермской городской больницы. Мужчина признался, что писал сообщения о якобы совершённых им убийствах больных ветеранов.
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