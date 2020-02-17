https://static.news.ru/photo/a4e84900-517d-11ea-9c4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: tk2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Терапевта приёмного отделения курганской больницы, который во время приёма пациента читал книгу, уволят.

Действия врача были признаны непрофессиональными и нарушающими правила врачебной этики и деонтологии. В настоящее время врач <…> находится в отпуске без сохранения заработной платы, после возвращения из отпуска врач будет уволен, — говорится в сообщении департамента здравоохранения Курганской области во «ВКонтакте».

Там также отметили, что в настоящее время пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее жительница области опубликовала видео, на котором она просит читающего книгу врача оказать медпомощь её отцу. В ответ на это медицинский работник в грубой форме просит женщину покинуть кабинет.

Как ранее писал NEWS.ru, медбрат-анестезист Сергей Калинин уволился из пермской городской больницы. Мужчина признался, что писал сообщения о якобы совершённых им убийствах больных ветеранов.