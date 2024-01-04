Отказ собирать морковь обернулся побоями для жителя Симферополя Mash: в Симферополе мужчину избили после отказа собирать морковь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Симферополе мужчину избили из-за отказа собирать морковь на поле, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Уточняется, что пострадавший вступил с работодателем в спор, который перерос в конфликт.

По информации канала, местный работодатель привез группу рабочих на участок для сбора урожая. В их числе находился и пострадавший. Исполнять обязанности ему не нравилось, поэтому он попросил о помощи у женщины, которая была тоже нанята для сбора, но в этот момент разговаривала с нанимателем. Последнему поведение мужчины не понравилось, он его оскорбил, из-за чего тот отказался собирать морковь.

Тогда начальник позвал мужчину на разговор, предупредив, что обладает навыками бокса. По его словам, оппонент выхватил нож и принялся угрожать, за что он его избил. Пострадавший потерял сознание, а когда пришел в себя, до конца рабочего дня находился в машине. Только после окончания сбора и развозки работников мужчине вызвали скорую.

Впоследствии пострадавший обратился с заявлением в полицию. В итоге нанимателю дали два года условно и потребовали возмещения ущерба в размере 200 тысяч рублей.

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