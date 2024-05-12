«Откатанная процедура»: в ДНР высказались о восстановлении Часов Яра Пушилин: регион-шеф займется восстановлением и разминированием Часова Яра

Восстановлением Часова Яра в Донецкой Народной Республике, в том числе разминированием и разбором завалом, займется регион-шеф, который будет определен после того, как город полностью будет находиться под контролем российской стороны, рассказала ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что эта процедура уже использовалась в других населенных пунктах.

Абсолютно точно будет определен регион-шеф, но это будет чуть позже - после того, как будет населенный пункт освобожден, как там появится возможность отработать профильным ведомствам. <…> Это уже откатанная процедура для каждого освобождаемого населенного пункта, — сказал Пушилин.

Ранее украинский командир батальона БПЛА Юрий Федоренко предупредил о тяжелом периоде для ВСУ в ближайшие два месяца на фоне наступления российской армии. По его словам, украинские военные пытаются сдержать позиции у Часова Яра, однако у ВСУ не хватает оружия и пехоты.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» объявил, что российские военнослужащие ведут наступление на восточных окраинах города Часов Яр в ДНР, постепенно охватывая таким образом город. Армии РФ сдались в плен порядка десятка бойцов ВСУ на данном участке фронта, добавили в СМИ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.