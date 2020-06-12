Отгрузку сжиженного углеводородного газа прекратили после пожара в Казани

https://static.news.ru/photo/577127c6-ad64-11ea-bc32-fa163e074e61_660.jpg Фото: 16.mchs.gov.ru

Казанская кустовая база сжиженного газа ООО «Газпром сжиженный газ» приостановила отгрузку сжиженного углеводородного газа после пожара на газораспределительной станции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании.

На данный момент работа по отгрузке и отпуску СУГ на Казанской кустовой базе приостановлена для всех потребителей, — сказал он.

Взрыв на газораспределительной станции произошёл вечером 12 июня, локализовать пожар удалось только утром 13 числа. На это спасателям потребовалось 12 часов. В связи с этим в Казани был введён режим ЧС. Для тушения пожара также прибыл пожарный поезд.

Как ранее писал NEWS.ru, газораспределительная станция в Казани загорелась при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.