Отель «Азимут» загорелся в Петербурге Пожар произошел в отеле «Азимут» в Петербурге

Фото: Булкин Сергей/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в здании отеля «Азимут» произошел пожар, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Опубликовано видео с места.

На кадрах видно задымление в районе крыши. В небо поднимается черный столб дыма.

В самом отеле сообщили, что у них все в порядке и они не чувствуют запаха гари, пишет канал. Отмечается, что на верхних этажах здания находится ресторан.

Ранее в Подмосковье произошел пожар в строящемся ЖК в деревне Сапроново. Опубликовано видео с места, на котором видно горящую крышу одного из недостроенных зданий, над которым поднялся огромный столб дыма. По данным СМИ, на крыше недостроя во время пожара находился рабочий, его удалось спасти. По информации регионального МЧС, на стройплощадке загорелся утеплитель.

19 марта в Нижнем Новгороде восемь человек пострадали при пожаре в девятиэтажном доме. В региональном Минздраве сообщили, что за медицинской помощью в том числе обратились трое детей, один мужчина получил обширные ожоги, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также в больницу в состоянии средней степени тяжести доставили 11-месячного ребенка и 14-летнего подростка, которые отравились продуктами горения.