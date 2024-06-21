Отец застал дочь-школьницу на оргии в пункте выдачи заказов В Башкирии задержан сотрудник ПВЗ, где произошла оргия с несовершеннолетними

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии отец обратился в полицию после того, как нашел свою несовершеннолетнюю дочь в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса Ozon, передает Telegram-канал «Башкирия Online». Канал пишет, что девочка вместе подругой-сверстницей участвовали в оргии с другими молодыми людьми, один из которых был совершеннолетним. Предполагается, что девушки были под веществами.

В компании Ozon редакции канала пояснили, что потребовали от партнера-владельца пункта уволить сотрудника, который устроил такую вечеринку.

Конечно, такое недопустимо. Мы потребовали от партнера-владельца пунктов выдачи заказов разъяснений по ситуации, и конечно ключевым требованием стало отстранение сотрудника от работы. По необходимости готовы содействовать превоохранительным органам, — пояснил каналу представитель компании.

Сотрудника ПВЗ задержали, но он настаивает, что девочки на его глазах неожиданно начали заниматься половым актом, а он всего лишь присоединился к ним.

Ранее московская полиция задержала 24-летнего сотрудника одного из пунктов выдачи маркетплейса, его обвиняют в изнасиловании 16-летней школьницы прямо на рабочем месте. Молодому человеку грозит внушительный тюремный срок — до 20 лет.

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