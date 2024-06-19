Отец захватчика заложников в ростовском СИЗО высказался о поступке сына Отец захватчика заложников в ростовском СИЗО усомнился в виновности сына

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Отец одного из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малика Гандалоева усомнился в виновности сына. По его словам, которые приводит РИА Новости, с ним не связывались по поводу случившегося. Он подчеркнул, что в ситуации необходимо разобраться.

Разберитесь сначала, что там случилось, действительно мой сын был там [или] нет. Мне власти ничего не сказали. Мой сын не принимал там участия. И правильное, и неправильное — все что не попадя пишут, дезинформацию, — сказал Умарбек Гандалоев.

Ранее журналисты нашли в Ингушетии частный дом, в котором жил Малик Гандалоев. Уточняется, что сейчас постройка в одном из сел Малгобекского района пустует. Дом выглядит старым — ворота потрепанные, забор местами почернел. Неподалеку, в паре километров, живут родители Гандалоева — тоже в частном доме.

До этого сообщалось, что один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону террористов выжил. Как отмечается, это 28-летний Дмитрий Камнеев, ставший сторонником радикального течения ислама. После штурма на территорию изолятора вошли сотрудники скорой помощи, и Камнеев был единственным из террористов, кто еще дышал.

16 июня шестеро заключенных ростовского СИЗО взяли в заложники двух человек. Бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России провели операцию по освобождению заложников. В ходе операции преступники были ликвидированы.