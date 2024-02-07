Отец выкинул из окна пятого этажа двухлетнюю девочку В Казани выброшенную из окна пятого этажа двухлетнюю девочку поймал прохожий

В Казани двухлетняя девочка выжила после того, как отец выбросил ее из окна квартиры с пятого этажа, ребенка поймал прохожий, рассказал NEWS.ru очевидец. Ранее сообщалось, что девочка упала в сугроб.

По данным Mash Iptash, мужчине показалось, что дома начался пожар. При этом соседи отмечают, что он наркоман. Ребенка увезли в больницу. К дому прибыли МЧС и пожарные.

Канал пишет, что в момент ЧП в квартире находились еще двое детей — трехлетний мальчик и двухнедельный младенец. 21-летняя мать в это время была дома и пыталась помешать происходящему. 36-летний мужчина, который является отцом только младшего ребенка, задержан.

Ранее на Ставрополье женщина родила ребенка и бросила на тот момент живого мальчика в выгребную яму. Об обнаружении тела ребенка в полицию сообщил сожитель роженицы.