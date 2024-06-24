Отец, водитель, лектор, экс-футболист: кто погиб и пострадал в Дагестане

Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС

Дагестан. Дербент. Синагога после пожара. 23 июня 2024 года в результате вооруженных нападений на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова 24 июня опубликовала видео с портретами правоохранителей, которые погибли в результате терактов в республике. Всего число жертв выросло до 20. NEWS.ru рассказывает, что известно о личностях погибших и пострадавших.

Трое из Тюмени

В ходе перестрелки смертельные ранения получил 31-летний лейтенант полиции из Тюмени Виталий Мезенцев. У погибшего остались жена и двое маленьких детей.

Снимок Виталия Мезенцева с траурной лентой также изображен на видеозаписи с фотографиями погибших во время теракта силовиков. 23 июня жертвами террористов стали 15 сотрудников полиции.

В больнице в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями находится 28-летний Дмитрий Росляков из города Заводоуковска, что рядом с Тюменью. Дмитрий в 2013 году был призван в армию и попал в войска противовоздушной обороны. После демобилизации пошел служить в полицию, передает издание «Сапа».

Росляков успел записать видео, в котором эмоционально комментирует происходящие. На кадрах слышно, как один из его коллег кричит о ранении в руку.

Тяжелые ранения также у полицейского из Заводоуковского района Юрия Лучнекова. Мужчина уже перенес сложную операцию. Сотрудник ДПС часто посещал детские сады и школы с лекциями о безопасности дорожного движения.

15 полицейских и четверо гражданских

Представитель МВД Ирина Волк опубликовала список из 15 погибший силовиков, которые погибли при попытке задержать преступников. В их числе 35-летний многодетный отец Рамазан Атциев, которому до выхода на пенсию оставалось всего одно дежурство, передает KP.RU. Смертельные ранения получили 24-летний сержант полиции Хабиб Алиев и его 26-летний коллега из ППС.

Другой погибший, 31-летний Гебеков Джалил — сержант полиции, полицейский-водитель полка ППСП УМВД России по Махачкале. В полицию он устроился работать два года назад. Он увлекался футболом и не отказался от него, устроившись в МВД. Товарищи Джалила говорят о нем как о «добряке, которых сейчас очень мало».

«Мы служили вместе, добрейший души человек! Очень хорошо его помню, очень жаль. Он был прекрасным человеком, душой компании, справедливый воспитанный человек. Все его уважали», – уверен бывший сослуживец Джалила Сергей Зубанов.

Старшему лейтенанту Тамерлану Ибрагимову, погибшему в теракте, было всего 32 года. У него остались жена и два маленьких сына-дошкольника.

«Очень прекрасная семья. И Тамерлана я хорошо помню. Учился в селе, хороший, отзывчивый парень был. Добрый, воспитанный. Смелый. У него мать тоже военнослужащая, по ее стопам пошел», – рассказал «КП-Северный Кавказ» бывший глава поселения Сиражудин Саидов.

Один из получивших тяжелое ранение полицейских умолял медиков отпустить его к месту столкновения с террористами. Медик, оказывавшая помощь пострадавшим, рассказала, что сотрудник рвался помочь своим товарищам. Мужчина выжил.

«Отпустите меня, там мои братья, я должен вернуться», — передала слова полицейского медик.

Убит прототип Братства трех религий

Также за пределами списка есть еще четыре смертельных жертвы — гражданские лица. Среди них священник, охранник церкви и трое неизвестных.

Дочь священнослужителя, Ольга Лобова сообщила Пятому каналу, что напавшие ворвались в храм и начали атаку с того, что подожгли храмовую икону. Из ее слов следует, что ей удалось спастись благодаря тому, что в момент атаки она была с дочерью в магазине.

Священник Николай Котельников был известен в Дербенте — он стал прототипом православного священнослужителя на памятнике Братству трех религий, который установлен в центре города. Памятник представляет собой фигуры представителей трех религий (раввин и мулла также имеют реальные прототипы). Известно, что в Дербенте, помимо дагестанцев и русских, живет много горских евреев. Во время атаки на Дагестан террористы напали не только на православный храм, но и подожгли синагогу.

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Как помогут

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что семьям погибших и пострадавшим во время терактов в Махачкале и Дербенте окажут материальную помощь. Пострадавшие получат помощь на сумму до полумиллиона рублей – она будет зависеть от тяжести ущерба здоровью. Также выплаты получат родные и близкие погибших – семьям выплатят по 1 млн рублей.

«Принято решение об оказании обязательной материальной помощи всем (семьям) погибших и пострадавшим, как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам», — сообщил Меликов.

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