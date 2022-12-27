Отец убитой в Макеевке: преступники угнали машину, но оставили золото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец одной из убитых в городе Макеевка в ДНР предположил в разговоре с РИА Новости, что обвиняемые в преступлении находятся в неадекватном состоянии. По его словам, преступники угнали машину убитых, но не стали брать их золотые украшения.

Никто не хотел ограбить. Они ничего не взяли у нас. Не сняли золота с дочки. У нее цепочка была. Ничего. Просто расстреляли [людей] и угнали машину, — сказал мужчина.

О расстреле семьи из восьми человек в Макеевке стало известно ночью 27 декабря. Среди расстрелянных оказались четверо детей, младшему из которых был один год, стрелявшие также угнали автомобиль семьи. Трагедия произошла в Червоногвардейском районе города.

В Макеевке в ходе поисков подозреваемых объявили план-перехват «Сирена». Как сообщил глава администрации города Владислав Ключаров, службы не будут комментировать произошедшее до выяснения всех обстоятельств.

Впоследствии стало известно, что силовики ДНР задержали троих подозреваемых, которые признались, что совершили преступление с целью завладеть автомобилем и другим ценным имуществом. Все задержанные ранее были судимы. Сообщалось, что действия злоумышленников подпадают под санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания.