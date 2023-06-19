Отец сбитого полицейским школьника рассказал о его состоянии Отец сбитого полицейским школьника сообщил, что ищет свидетелей происшествия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Клименко, отец мальчика, сбитого сотрудником полиции на электросамокате в Санкт-Петербурге, рассказал NEWS.ru, что ищет свидетелей происшествия, поскольку, по его мнению, виновники происшествия были пьяны. Он добавил, что ребенку предстоит операция, поскольку у него двойной перелом челюсти со смещением и перелом височной кости.

По его словам, полицейские на электронных самокатах решили срезать дорогу и проехали через фонтан в парке, где бегали дети. Один из них сбил его сына.

Виновники происшествия тогда не уехали, предлагали помощь на месте, но я их послал. Со слов свидетелей – эти «тела» были пьяные, на мой вопрос о прохождении экспертизы, инспектора ДПС сказали, что «всех проверят», но я не видел, чтобы это случилось, думаю, никто их не проверял. И поэтому сейчас ищем свидетелей, ко мне подходили две девушки, но ищем больше, чтобы собрать полностью картину о произошедшем, — рассказал Клименко.

Ранее сообщалось, что самокатом управлял работающий дежурным ИВС в Новосибирске капитан полиции К. Он попытался срезать дорогу и проехать через фонтан, однако ему навстречу выбежал мальчик.

На крики ребенка прибежал отец, он вызвал скорую помощь. В больнице у школьника диагностировали открытый двойной перелом челюсти и выбитый зуб. Мальчику предстоит сложная операция и длительное восстановление после нее.