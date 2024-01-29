Отец с сыном сгорели заживо в только купленном BMW Отец с сыном сгорели заживо в новом BMW под Калугой, мать успела выбраться

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина и ребенок сгорели заживо в новой иномарке в Калужской области, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, трагедия произошла на трассе около села Алекино.

Канал выяснил, что в только купленном BMW X6 что-то хлопнуло, после чего машину быстро охватило огнем. Женщина сумела выбраться из салона, а ее муж и ребенок заживо сгорели. Выясняются причины произошедшего.

Ранее в Москве иномарка упала с моста на проспекте Андропова на проезжую часть по улице Трофимова. Водителю даже не потребовалась госпитализация, хотя, судя по кадрам с места ДТП, автомобиль упал крышей на асфальт. Врачи оказали ему помощь на месте. На опубликованных кадрах видно, что водитель пытался увернуться от поворачивающего такси, но не справился с управлением и вылетел с моста. Виновник аварии выясняется.

До этого на Ленинградском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с фурой, которое спровоцировало пожар. Авария случилась после того, как грузовик на скорости врезался в остановившиеся на светофоре автомобили. Одна машина выгорела полностью, вторая обгорела частично, третью отбросило на десятки метров вперед. Информация о пострадавших уточняется.