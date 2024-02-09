Отец решил пострелять в доме и попал двухлетней дочери в голову В Калининградской области отец выстрелил двухлетней дочери в голову из пневмата

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Калининградской области отец выстрелил двухлетней дочери в голову из пневматического оружия, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его данным, инцидент произошел в поселке Волочаевское, пострадавшая девочка находится в реанимации.

Отмечается, что безработный 40-летний мужчина решил пострелять в доме по радиатору, в это время ребенок бегал по комнате. В результате малышка получила пулю в голову. По данным канала, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением головного мозга.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка случайно выстрелила в возлюбленного из пневматического пистолета и попала в глаз. Инцидент произошел вечером 27 января, когда пара сидела в автомобиле. Девушка достала пистолет из кармана сиденья и, рассматривая его, случайно дважды нажала на спусковой крючок. В результате пуля попала ее возлюбленному в глаз и застряла там. У молодого человека диагностировано проникающее ранение склеры, его срочно госпитализировали.

До этого в Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил своего друга-четвероклассника из отцовского карабина. Трагедия произошла, когда мальчики решили поиграть с оружием в отсутствие взрослых. Внезапно произошел выстрел, младший из детей получил ранение в грудь, которое оказалось смертельным.