Отец-рецидивист до смерти забил полугодовалого сына в Кемеровской области SHOT: отец-рецидивист может сесть на 20 лет за убийство сына под Кемерово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Кемеровской области жестоко избил своего шестимесячного сына, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, врачи не смогли спасти жизнь мальчику, который поступил с множественными травмами по всему телу. Мужчину могут привлечь по статье об убийстве малолетнего, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как пишет SHOT, трагедия произошла в городе Мыски. В местную больницу попал полугодовалый ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга, контузией, ушибами легких и ягодиц. Врачи заключили, что такие травмы могли быть получены только в результате избиения. Малыша экстренно отправили в областную детскую клиническую больницу в отделение реанимации, но спасти его не удалось.

Полиция установила, что перед смертью ребенок был дома под присмотром 36-летнего отца, а 31-летняя мать находилась в больнице. Мужчину задержали, однако он стал отрицать факт избиения сына. На вопросы правоохранителей, откуда у ребенка травмы, он не смог ответить.

Известно, что в семье погибший мальчик был третьим ребенком. Первых двух сыновей, 9 и 11 лет, изъяли службы опеки, отца и мать лишили родительских прав. Старший сын попал в детский дом, младший — на попечение дедушки. У обоих родителей есть судимости: у матери за неуплату алиментов, у отца — за наркотики и насилие в отношении представителя власти.

Ранее под Омском воспитанницу детского дома избила сверстница. На опубликованных в Сети кадрах одна девочка наносила другой удары и требовала объяснений, почему та опоздала на ужин. Происходящее снимали другие воспитанники, но никто не попытался защитить пострадавшую.