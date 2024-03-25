Погибшую в «Крокусе» девушку из Южноуральска похоронят в Ярославле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Среди жертв теракта в подмосковном «Крокус Ситти Холле» оказалась 32-летняя уроженка Южноуральска Яна Коваленкова, ее похоронят в Ярославле, сообщает URA.RU со ссылкой на заявление правительства региона. Издание уточнило, что у женщины осталась маленькая дочь.

По предварительной информации, женщина действительно родом из Южноуральска. Погибшая женщина будет похоронена в Ярославле. У нее осталась дочь четырех лет, — передает издание.

Как уточняет «74.ru», погибшую опознала ее сестра. В разговоре с изданием отец девушки заявил, что пока конкретной информации о дате похорон нет.

Старшая дочь вчера утром с мужем поехала в Москву, она живет в Ярославле, там 300 километров от Москвы. Вечером она опознала Яну в морге. По похоронам информации пока никакой нет, как только что-то станет известно, выеду туда, — пояснил он.

Мужчина добавил, что у погибшей девушки осталась четырехлетняя дочь. Также известно, что Яна была в «Крокусе» вместе со своим возлюбленным — хоккеистом Алексеем Рудницким. Он тоже погиб, предположительно, от огнестрельных ранений.

Ранее фельдшер Олеся Машукова рассказала, что никто из врачей, прибывших на место теракта в «Крокусе», не боялся оказывать помощь пострадавшим, несмотря на экстремальные условия. Женщина при этом призналась, что если бы от нее требовалось пойти дальше, внутрь «Крокуса», то она без раздумий сделала бы это, ведь в тот момент на кону были жизни людей.

До этого эксперты, говоря о предварительных оценках ущерба в «Крокус Сити Холле», заявили, что на восстановительные работы потребуется до пяти лет и более 10 млрд рублей. Отмечается, что площадь повреждений составила 13 тысяч квадратных метров.