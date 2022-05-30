Отец погибшего в Ростове-на-Дону ребёнка рассказал о его гибели

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец погибшего в Ростове-на-Дону семилетнего мальчика рассказал, почему выбросил тело сына в реку. Мужчина задержан по подозрению в убийстве мальчика, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Мужчина сообщил, что ребёнок якобы «умер сам», а он испугался, уложил тело малыша в сумку и «сбросил в реку».

Он пояснил, что рано утром 28 мая увидел, что ребенок не подает признаков жизни. После этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку. Версия подозреваемого будет проверена следователем в ходе расследования уголовного дела, — сказала журналистам представитель СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Тело малыша было найдено на дне реки Темерник. По информации Telegram-канала SHOT, ребёнок перед смертью был изнасилован, об него тушили окурки. Известно, что малыш жил с отцом, мать, по данным канала, бросила его полтора года назад. По словам соседей, малыш всегда ходил сам по себе, отца ребёнка часто видели пьяным.

По делу назначен ряд экспертиз для установления причины смерти ребёнка. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону местные рыбаки выловили из реки Темерник сумку с трупом ребёнка.