Отец пермского стрелка решил отправиться добровольцем на СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отец устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Тимура Бекмансурова Марат отправил заявку для участия в спецоперации на Украине, пишет «Комсомольская правда Пермь». По информации издания, в настоящий момент мужчина находится дома и ожидает звонка из военкомата. Из-за этого, как указали в газете, Бекмансуров не смог явиться в здание суда для дачи показаний.

Прибыть на заседание суда мужчина не смог. Как сообщили во время слушаний, Марат Бекмансуров, ранее прошедший через «горячие точки», отправил заявку, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, — сказано в тексте статьи.

Марат Бекмансуров, как сообщают журналисты газеты, военный. Он в том числе работал в правоохранительных органах. Мужчина не жил с сыном, но часто с ним разговаривал по телефону.

Сколько я с ним не общался, спрашивал, «Почему ты гулять не ходишь», он отвечал: «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», — признавался отец стрелка в интервью СМИ.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и пострадали 47, включая самого стрелка. Первый день его лечения обошелся в 2 млн рублей. При задержании он получил ранения, ему ампутировали часть ноги.

В сознание Бекмансуров пришел 24 сентября. Он заявил, что ничего не помнит о произошедшем, поскольку у него амнезия. Позднее стало известно, что Бекмансуров полностью признал вину. Санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), обвинение по которой предъявлено стрелку, предусматривают меру наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.