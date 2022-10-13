Отец мобилизованного из Снежинска исключил версию смерти от передозировки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отец мобилизованного мужчины из Снежинска отрицает, что его сын погиб от передозировки наркотиками в учебном центре в Свердловской области, передает издание E1.ru. У погибшего осталась трехлетняя дочь и гражданская жена. О причинах кончины призывника накануне сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Максим (погибший. — NEWS.ru) наркотики никогда не употреблял. Он служил в армии, сейчас сам сходил в военкомат, попросил повестку. <...> У Максима осталась дочь, три годика, и гражданская жена, — заявил он.

По словам отца мужчины, судмедэксперты ничего не сообщили, сказали подъехать на следующей неделе.

О смерти мобилизованного жителя Снежинска ранее сообщил мэр города Андрей Пульников. Он отметил, что семье мужчины будет оказана помощь. Позднее эту информацию подтвердил парламентарий Иванов. Он уточнил, что мобилизованный скончался от остановки сердца. Врачи несколько раз реанимировали его, но в итоге не смогли спасти.

Ранее правительство Челябинской области сообщило о гибели пятерых местных жителей, которых призвали из запаса в рамках частичной мобилизации. Власти пообещали направить семьям погибших по 1 млн рублей вдобавок к государственным выплатам. Представители военного комиссариата выразили соболезнования родным солдат и пообещали оказать всю необходимую помощь.