Отец-мигрант устроил бой «до первой крови» между детьми в Люблино Источник NEWS.ru: в Люблино отец-мигрант подначивал своих детей устроить драку

В Люблино отец-мигрант устроил бой «до первой крови» между детьми, рассказала NEWS.ru соседка. Очевидица подчеркнула, что мужчина подначивал трех сыновей. По словам собеседницы издания, эта семья часто себя так ведет. Она отметила, что конфликты возникают не только с детьми, но и со взрослыми.

Дети что-то не поделили на площадке, часто такое бывает. Отец начал подначивать своих сыновей, говоря, что нужно бить первым, давать сдачу, говорил, что бить нужно «до первой крови». Эта семья и их друзья-иностранцы часто себя так ведут. Дети обижают детей, родители обижают взрослых, — пояснила соседка.

Она добавила, что в Люблино есть большая проблема с приезжими. По словам собеседницы издания, местные жители уже не раз обращались с жалобами, но это не дало никаких результатов.

В нашем районе это вообще большая проблема с мигрантами. Они говорят, что это их страна и они научат нас жить. Мы жаловались, но никаких результатов, — заключила соседка.

В подмосковном Железнодорожном ранее дети мигрантов напали на семиклассников за отказ играть с ними футбол. У одного из пострадавших школьников была сломана рука в двух местах. Инцидент произошел на спортивной площадке в Ольгинском парке.