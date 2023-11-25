Отец мэра Уфы показал, как гонял кабанов и лосей на вертолете

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Отец мэра Уфы Рафил Мавлиев показал на видео, как гонял лосей и кабанов на вертолете, передает Telegram-канал Mash Batash. На кадрах видно, как животные убегают по заснеженным полям от преследующей их винтокрылой машины.

Как пишет Mash Batash, это уже не первое подобное видео, которым делится уфимский предприниматель, до этого героями его роликов становились олени и коровы.

Ранее в Приморье ворона напугала кабана во время прогулки в национальном парке «Земля леопарда». Этот момент был запечатлен на видео. На кадрах видно, как подлетевшая к животному птица обратила его в бегство. Представители заповедника рассказали, что кабан быстро пришел в себя после испуга. Поняв, что ему не грозит опасность, он радостно завилял хвостом.

В сентябре в Ростове-на-Дону дикий кабан напал на детей во дворе ЖК «Парк Островского». На опубликованном видео видно, как зверь пытается пробить сетчатое ограждение площадки, затем замечает поблизости детей и резко бежит в их сторону.

В октябре лось в Мурманске сорвал попытку посадить пассажирский самолет в воздушной гавани. Инцидент произошел в аэропорту, когда экипаж Airbus A320 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, заметил животное на рулевой дорожке. Пока лося прогоняли, пилоты были вынуждены зайти на второй круг, после чего благополучно приземлились.