Отец сбросившего стекло мальчика раскрыл подробности воспитания сына Отец сбросившего стекло на девочку школьника не замечал странностей сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец сбросившего стекло мальчика из Новгородской области заявил NEWS.ru, что развелся с женой два года назад и до этого не замечал странностей в поведении сына. По его словам, сын остался жить вместе с матерью, и за тем, что происходит с ним, отец наблюдать не мог.

При мне у ребенка было нормальное воспитание. Бывшая жена была очень добрым человеком. Когда я жил с ними, никаких странностей подобных в поведении сына не замечал. Что там с его воспитанием происходит без меня, я не могу знать полностью, — сказал отец мальчика.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области девятилетний ребенок сбросил с балкона оконное стекло на маленькую девочку, пострадавшая погибла. Стоявшая на тротуаре девочка получила открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и ушиб мозга, спасти ее не смогли.

Также сообщается, что сбросивший стекло на жертву второклассник сделал это специально и уже год состоит на учете в правоохранительных органах за причинение легкого вреда здоровью, а также состоит на учете у психиатра. Жильцы дома также рассказали, что мальчик часто что-то скидывал из окна: годом ранее он сбросил на женщину ножку стула.