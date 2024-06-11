Отец и дочь погибли во время поножовщины в Донецке «Mash на Донбассе»: застолье в Донецке закончилось поножовщиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Застолье в Донецке закончилось поножовщиной, которая привела к смерти отца и его 13-летней дочери, передает «Mash на Донбассе». По данным канала, мужчину и девочку убил друг главы семейства.

Как стало известно каналу, в гости к 37-летнему местному жителю и его дочке приехал друг. Мужчины вместе выпивали, после чего возник спор, из-за которого произошла поножовщина. По информации канала, гость нанес 13 ударов хозяину дома и решил не оставлять свидетелей, на теле девочки нашли больше 40 ранений. По словам очевидцев, убийца уже задержан.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде мужчина в храме убил работницу ножом. По данным региональной прокуратуры, женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. РЕН ТВ сообщает, что всего на теле убитой насчитывается 13 ранений. При нападении на сотрудницу храма 50-летний мужчина обвинил ее в отравлении матери.

В ночь на 30 мая в Хорошевском районе Москвы тренер из Владивостока зарезал нового ухажера своей бывшей девушки. Также он нанес несколько ударов ножом самой девушке, а позже попытался взять в заложники кассира магазина. Полицейские открыли по злоумышленнику огонь и задержали его. Сейчас зачинщик поножовщины доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Адвокат Вадим Багатурия предположил, что подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.