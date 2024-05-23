«Отец — другой мужчина»: сельчанин признался, что убил девочку о печь В Хакасии мужчина не признал дочь, ударил ее о печь и закопал во дворе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Табат в Хакасии местный житель признался в убийстве новорожденной девочки в 2016 году, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Его супруга не наблюдалась у врачей и родила дома. Муж был уверен, что ребенок не от него, и сразу же после родов ударил девочку о печь и закопал во дворе.

Жительница села Табат Бейского района самостоятельно родила дочь. Женщина не состояла на учете по беременности и родам <...>. Супруг женщины, предполагая, что отцом ребенка является другой мужчина, взял новорожденную девочку и ударил ее о печь. <...> С целью сокрытия содеянного мужчина закопал тело ребенка на территории своего домовладения, — сообщили в СКР.

17 мая в Крыму мать двоих детей выбросила третьего новорожденного ребенка в выгребную яму в Ленинском районе. В прокуратуре уточнили, что женщина официально не трудоустроена. Ребенок погиб. Ранее семья на соответствующих учетах в органах системы профилактики и безнадзорности не состояла. При этом женщина в медицинские учреждения в связи с беременностью не обращалась. Сейчас против нее заведено уголовное дело.