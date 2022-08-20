Депутат заступился за сына, назвавшего девушек грязью Депутат гордумы Асбеста Александрин заступился за сына, назвавшего волонтерок грязью

Депутат городской думы Асбеста Дмитрий Александрин встал на защиту своего 21-летнего сына, назвавшего волонтерок «грязью», а их автомобили «ведрами», передает KP.RU. По словам политика, его сын ни в чем не виноват, его подставили, а на видео записано не все произошедшее. Он назвал «конкурентов из другой партии» в Асбесте агрессивными, и заявил, что они «за нами везде ходят, следят» и всячески пытаются спровоцировать.

Ситуация очень неоднозначная, потому что моего сына спровоцировали. Конечно, он еще молодой в этом плане, не сдержался. Мы ходим, в том числе, по дворам, по собраниям, как кандидаты в депутаты. <...> Конкуренты из другой партии, они у нас в Асбесте агрессивные, у них такой повестки нет. Поэтому они за нами везде ходят, следят, даже машинами выслеживают для провокаций. Кричат «жулики, воры», еще что-то, — заявил Александрин.

Его сын Егор Александрин пошел по стопам отца и выдвинул свою кандидатуру в местную думу.

По информации Telegram-канала «Лента дня», волонтеры обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия Александрина-младшего.

Елена Васенина, которую оскорбил Александрин, заявила, что не станет обращаться с заявлением в полицию. Она объяснила, что не видит в этом смысла, поскольку отец юноши — влиятельный человек в городе и с ним никто не будет связываться.