Отец рэпера Децла Александр Толмацкий считает, что причиной пожара на могиле его сына могли стать свечки, которые туда ежедневно приносят его поклонники.
Могут быть и свечки, там каждый день какие-то люди какие-то свечки жгут. Если это поджог, то это хамство, но, я думаю, вряд ли. Там просто очень много всего стояло: венки, цветы, фотографии, — рассказал он «Москве 24».
Как писал NEWS.ru, могила Децла на Пятницком кладбище Москвы пережила пожар. По словам матери, всё случилось на католическое Рождество — в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая увидела обугленный крест и сожжённую ограду, когда пришла к могиле сына.
Кирилл Толмацкий скончался после концерта в Ижевске 2 февраля в возрасте 35 лет. Причиной смерти признана острая сердечная недостаточность.