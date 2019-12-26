https://static.news.ru/photo/38f9f202-27fc-11ea-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Александр Толмацкий Фото: alexandertolmatskiy/instagram.com

Отец рэпера Децла Александр Толмацкий считает, что причиной пожара на могиле его сына могли стать свечки, которые туда ежедневно приносят его поклонники.

Могут быть и свечки, там каждый день какие-то люди какие-то свечки жгут. Если это поджог, то это хамство, но, я думаю, вряд ли. Там просто очень много всего стояло: венки, цветы, фотографии, — рассказал он «Москве 24».

Как писал NEWS.ru, могила Децла на Пятницком кладбище Москвы пережила пожар. По словам матери, всё случилось на католическое Рождество — в ночь с 25 на 26 декабря. Ирина Толмацкая увидела обугленный крест и сожжённую ограду, когда пришла к могиле сына.

Кирилл Толмацкий скончался после концерта в Ижевске 2 февраля в возрасте 35 лет. Причиной смерти признана острая сердечная недостаточность.