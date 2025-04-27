«Саше больно»: отец Большунова раскрыл его реакцию на удар по отчему дому Отец лыжника Большунова заявил, что спортсмену больно из-за разрушения дома ВСУ

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Александр Большунов

Снаряд ВСУ разрушил дом в Брянской области, в котором вырос олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, рассказал его отец. По его словам, которые приводит VG, спортсмену больно из-за случившегося.

Дом разрушен. Снаряд попал в середину дома, и все сгорело. Мы живем прямо на границе с Украиной. Это всего в паре километров отсюда. Конечно, Саше больно. <...> Здесь началась его лыжная карьера, — поделился Большунов-старший.

Дом родителей олимпийца был разрушен прямым попаданием украинского боеприпаса. 25 апреля дом был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, в результате чего начался пожар, все постройки сгорели. Отец спортсмена Александр Большунов рассказал, что пострадал душевно из-за обстрела и разрушения украинскими войсками его дома в Брянской области.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что родители трехкратного олимпийского чемпиона не поедут на место разрушенного ВСУ дома в Брянской области. По его словам, отец спортсмена не хочет подвергать себя опасности, так как «за машинами и людьми охотятся дроны».

По словам тренера, Большунов-старший очень переживает из-за случившегося, так как любил дом. При этом Бородавко уточнил, что семья переехала оттуда давно, как только началась СВО.