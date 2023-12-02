Отец арестованного певца Шарлота отреагировал на решение суда Отец арестованного Шарлота сообщил, что певец планирует подать апелляцию

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Эдуард Шарлот

Певец Эдуард Шарлот намерен подать апелляцию на решение суда о его аресте до 24 января, сообщил Lenta.ru отец артиста Валерий. Он отметил, что документ подадут 4 декабря.

Мы подадим апелляцию. Если бы ее сегодня приняли, то она бы уже была, но канцелярия сегодня не работает. Она готова. Поэтому в понедельник она через канцелярию будет передана в суд. И мы будем ждать следующего заседания, — сказал Валерий Шарлот.

Кировский районный суд Самары 2 декабря избрал меру пресечения Шарлоту в виде заключения под стражу на два месяца. Сам певец во время допроса признал свою вину по уголовным статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Правоохранители 22 ноября задержали Шарлота в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. После этого он отбывал 13 суток в спецприемнике за мелкое хулиганство, а 30 ноября его этапировали в Самару, где доставили на допрос в Следственный комитет.

Ранее стало известно, что 40-летнего жителя Воронежа и блогера по имени Христолюб Божий Веган будут судить по делу о реабилитации нацизма. По информации Telegram-канала SHOT, Христолюб публиковал на YouTube-канале видео, в которых критически отзывался о Русской православной церкви, мусульманах, участниках спецоперации и российских властях. Эти материалы изучили воронежские следователи и в итоге возбудили против него уголовное дело сразу по двум статьям: о реабилитации нацизма и нарушении права вероисповеданий.