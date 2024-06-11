Отдыхающие нашли камень-шпион в женском туалете на пляже в Подмосковье SHOT: в Электростали спрятали камень-шпион в туалете рядом с Южными прудами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители города Электросталь в Московской области обнаружили на местном пляже устройство слежения, замаскированное под природный камень, сообщает Telegram-канал SHOT. Как утверждают отдыхающие, неизвестные разместили шпионский булыжник в женском туалете.

Как уточнил канал, устройство было оснащено скрытой камерой. Кроме того, внутри искусственного камня находился десяток аккумуляторов. Местным жителям удалось заметить шпионское устройство до того, как на пляж пришли отдыхающие. Оно было изъято, специалисты выясняют, кто его установил.

Ранее СМИ сообщали, что в Новосибирске молодая пара сняла квартиру, в которой обнаружила скрытую камеру. Хозяйка жилплощади не предупредила арендаторов про этот нюанс. Более того, при заселении женщина показала гостям на камеру, однако заявила, что это датчик движения и его ни в коем случае нельзя трогать или отключать.

Также ранее в Волгограде прокуратуре удалось добиться ужесточения приговора участникам группы, распространявшей порнографические видеоматериалы. Они установили камеры в квартирах, которые сдавали парам в Волгограде и Кемерово. Таким образом мужчины заработали более 3 млн рублей на самодельном реалити-шоу.