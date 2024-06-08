Отдыхающие на озере в Петербурге не поделили берег и устроили разборки План «Перехват» вводили в Петербурге после массовой драки на Фермерском озере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая драка произошла между отдыхающими на Фермерском озере в Выборгском районе Петербурга вечером 7 июня. Позвонивший в службу 112 насчитал чуть ли не сотню участников, однако к приезду полицейских задержать удалось только троих, сообщает «Фонтанка». На севере города был объявлен план «Перехват», но быстро разыскать других участников, 64-летнего петербуржца на «Фольксвагене Поло» и 65-летнего свердловчанина на «Митсубиши Лансер», пока не удалось.

В отделение полиции с водоема увезли 24-летнюю ранее судимую девушку и двух родственников 39 и 45 лет. Все они живут в одной квартире на Комендантском проспекте. Против них составили административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

С берега в больницу госпитализировали еще одного участника драки. У нетрезвого мужчины сломаны челюсть и скула, а также разбито лицо.

Разборка в стиле нулевых с битами и кастетами произошла в Гатчинском районе Ленобласти. Усмирить шумную компанию под окнами вышел местный житель, однако нарушители закона достали биты. Мужчина был госпитализирован со сломанным плечом и травмой головы. Задержаны были шесть человек от 32 до 37 лет.