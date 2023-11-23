Отдых семьи с пятью детьми в коттедже под Уфой закончился госпитализацией В Уфе пять человек отравились парами хлора в бассейне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятеро человек, включая несовершеннолетних, отравились парами хлора в бассейне в частном домохозяйстве под Уфой, сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Башкортостана. Прокуратура региона начала проверку по факту инцидента, передает «Интерфакс». Коттедж с бассейном сдавался в аренду.

По предварительным данным, 21 ноября в вечернее время трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже в деревне Князево. В последующем они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора, — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Минздраве рассказали, что пациентов доставили с жалобами на кашель и слезотечение. Взрослых осмотрел терапевт и отпустил домой, а детей отправили в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести. Спустя сутки их выписали с положительной динамикой.

13 ноября несколько девочек после урока физкультуры в бассейне Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского пожаловались на недомогание. Детей доставили в больницу с подозрением на отравление парами хлора.