Отдохнувший в Мексике курский депутат отправится волонтером в зону СВО Отдохнувший в Мексике курский депутат Васильев отправится волонтером в зону СВО

Фото: dan-news.info

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который в начале января записал видеопривет из Мексики, рассказал РИА Новости, что в ближайшее время отправится волонтером в зону СВО. По его словам, это решение было принято еще в прошлом году.

В зону СВО я отправляюсь на днях в качестве волонтера, на передовую, но без оружия в руках, — пояснил депутат.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказался за отставку Васильева, чье видео с отдыха в Мексике появилось в Сети. На кадрах парламентарий распивал алкогольный коктейль и смаковал тигровые креветки, поздравляя россиян с наступающим Новым годом на испанском языке.

Позже Васильев извинился за видео из отпуска в Мексике. Он назвал просочившийся в Сеть ролик шуточным, а также указал, что он предназначался для личного архива и каким-то образом был украден, после чего слит в интернет. Парламентарий также встал на защиту своей супруги, депутата «Единой России» Светланы Васильевой, которой пожелали смерти хейтеры. Позже стало известно, что Васильев покинул пост зампреда постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.