Отцовский капитал предложили ввести в одном из регионов России

https://static.news.ru/photo/a0f72fae-f552-11ea-88a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал. Такую меру поддержки предлагается ввести при рождении третьего и последующих детей в семье.

Морозов считает, что отцовский капитал станет хорошим дополнением к материнскому для многодетных семей. Эта мера поддержки станет частью нового приоритетного национального проекта «Многодетный регион», сообщает РИА Новости..

Также губернатор заявил о необходимости финансовой поддержки женщин после 35 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне положительно отнесутся, если в стране введут отцовский капитал за третьего ребёнка. Также они хотят дополнительные дни отдыха после рождения ребёнка.