Отцовский капитал предложили ввести в одном из регионов России

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал. Такую меру поддержки предлагается ввести при рождении третьего и последующих детей в семье.
Морозов считает, что отцовский капитал станет хорошим дополнением к материнскому для многодетных семей. Эта мера поддержки станет частью нового приоритетного национального проекта «Многодетный регион»,
Также губернатор заявил о необходимости финансовой поддержки женщин после 35 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне положительно отнесутся, если в стране введут отцовский капитал за третьего ребёнка. Также они хотят дополнительные дни отдыха после рождения ребёнка.
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