Отчим-педофил, отец-пироман и убойный самокат: самые громкие ЧП за сутки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самокат в Санкт-Петербурге едва не свел юную туристку в могилу, спаливший дом с дочкой кубанец лечился от наркозависимости, мужчина напал с монтировкой на дачницу под Красноярском, петербурженка сдала полиции супруга-педофила — NEWS.ru пересказывает самые заметные новости из рубрики происшествий за день.

Юная туристка в Петербурге едва не погибла на самокате

В Санкт-Петербурге 17-летняя туристка из Калининграда попала в реанимацию после падения с электросамоката на Московском проспекте. Врачи детской городской больницы № 1 диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением, а также ушибы.

Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое. Что стало причиной падения, не сообщается.

Зависимый папа сжег дочку

Мужчина, который поджег дом со своей 15-летней дочерью в городе Ужуре Красноярского края, долго лечился от зависимостей. Об этом NEWS.ru рассказала соседка семьи. Женщина отметила, что его никогда не видели в адекватном и трезвом состоянии. Трагедия произошла четыре месяца назад, а девочка скончалась от полученных ран два месяца назад.

«Не понимаю, зачем жена его пытается оправдать и выгораживает, дает ему положительную характеристику. Я и другие соседи никогда не видели его в адекватном и трезвом состоянии. Каждый день видела его невменяемым. Конечно, дети очень его любили. Большое горе для них», — рассказала женщина.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соседка уточнила, что после этого мужчина покончил с собой. Она предположила, что он мог осознать, что натворил. Собеседница издания добавила, что мать семейства часто ходила и жаловалась на него, оставляла детей у соседей.

«Жена его постоянно ходила ко мне и к другим соседям жаловаться, иногда детей у нас оставляла. Его даже клали лечиться в стационары от зависимостей, не помогло, долгое время пытался вылечиться. Сейчас у семьи ни дома, ни отца», — подчеркнула женщина.

Мужчина избил монтировкой дачницу

Под Красноярском мужчина по имени Тарас избил монтировкой местную жительницу, с которой конфликтовал в чате. Двое не смогли найти общий язык, обсуждая вопрос сбора средств на строительство дороги, размытой водой. Женщина настаивала, что этим должны заниматься власти за счет бюджета, а не дачники за свои деньги.

Пострадавшая была госпитализирована с ранами лица. В больнице скорой медицинской помощи ей зашивали лицо. По ее словам, при нападении мужчина отнял у нее телефон. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления.

Мужчина пять лет насиловал падчерицу

В Санкт-Петербурге мужчина на протяжении пяти лет, с 2017 по 2022 год, насиловал дочь сожительницы, которая на сегодняшний день учится в четвертом классе. Подозреваемый задержан.

О происходившем в полицию сообщила 34-летняя супруга подозреваемого. Она работает продавцом в магазине Красносельского района Северной столицы. Дочь рассказала ей об этом в личном разговоре. Известно, что подозреваемому 46 лет. Пока в отношении него лишь составлен протокол о мелком хулиганстве. Разбирательство ведет управление Следственного комитета.

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