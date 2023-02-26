«Отчаяние»: в ДНР объяснили подрыв ВСУ дамбы в Артемовске Советник Пушилина: ВСУ взорвали дамбу в Артемовске для замедления наступления России

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали дамбу в Артемовске (украинское название — Бахмут) с целью помешать наступлению российских подразделений. Действия украинских войск также можно объяснить отчаянием, поскольку они, вероятно, готовятся оставить город, отметил он в беседе с РИА Новости.

Кимаковский счел, что действия украинских войск, в результате которых «потоки воды пошли на Артемовск», имели три причины.

Во-первых, таким образом они пробуют остановить наше наступление. Возможно, они решили отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов. Во-вторых, они объявили об эвакуации мирного населения и хотят, чтобы жители покидали город. Их цель — создать неприемлемые для жизни условия, — рассказал советник.

Он добавил, что считает третьей причиной намерение украинской стороны уничтожить город. Люди для Киева не важны, поэтому хотели сделать так, чтобы для России стало неподъемным восстановление Артемовска, подчеркнул Кимаковский.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что крупное предприятие по производству соли «Артемсоль», расположенное в Соледаре, снова будет работать. Он также пообещал полностью восстановить сам город. Пушилин отметил, что власти ДНР предполагают не строить заново частный сектор Соледара, а возвести многоэтажное жилье.