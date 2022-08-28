Отца экс-игрока «Зенита» убили в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отца экс-игрока питерского «Зенита» Басела Абдулфаттаха — 61-летнего Мансура убили в деревне Коробицыно Ленинградской области, сообщает 78.ru. По предварительной информации, мужчина напал на жертву с камнем, скрывшись с места преступления. Абдулфаттах скончался позже от полученных травм. Данную информацию подтвердила Татьяна — бывшая супруга убитого. С ее слов, в произошедшем виноват экс-супруг дочери Абдулфаттаха по имени Роман, недавно вышедший из дурдома. Татьяна уточнила, что подозреваемый в убийстве страдает параноидальным расстройством.

Это больной человек, ему год назад шизофрению поставили, он не лечился и выпивал. Сейчас по спирали все это пошло, в начале недели он на дочку напал, начал избивать, она заявление написала в СК в четверг. Шизофрения у него, глюки были, что за ним следят, все враги. Две недели назад он в реанимацию попал, что-то принял, пролежал там пять дней, его выпустили. На Мансура он напал в приступе своего видения, — призналась Татьяна.

Telegram-канал «Mash на мойке» также приводит слова экс-супруги убитого. Она рассказала, что Мансур Абдулфаттах уехал на дачу в Коробицыно. Его соседи, откликнувшись на крики, прибежали на соседний участок. Они увидели, как мужчина забивал камнями Абдулфаттаха.

Роман — крайне агрессивный персонаж, ранее он похищал общих детей и бил родственников. Рома винил Мансура в том, что его положили в дурдом, а теперь вышел и мог отомстить, — сообщила Татьяна.

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