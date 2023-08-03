Отца брошенной на улице девочки в Екатеринбурге нашли мертвым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге нашли мертвым отца пятилетней девочки, которую тот оставил без присмотра на детской площадке, сообщил телеканал ОТВ. В полиции рассказали, что при обследовании на месте обнаружения тела не выявили следов борьбы, личные вещи мужчины также не пропали.

Возможной причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами, — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Труп обнаружили неподалеку от места, где гуляла девочка. В региональном главке МВД отметили, что тело погибшего находилось в естественной позе.

Дочь погибшего обнаружили 2 августа возле дома 51 на улице Баумана. Местные жители увидели девочку, которая не могла найти своих родителей, и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители отвезли ее в отделение, ребенок назвал им свое имя и возраст, но не смог сказать, по какому адресу проживает.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что девочку оставил на детской площадке ее отец, пообещав, что скоро вернется, но так и не пришел за дочерью. Брошенную пятилетнюю девочку впоследствии поместили в детский приют, пока продолжались поиски ее родителей, для этого по городу распространили ориентировки.