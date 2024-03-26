«Отбрось!»: появились кадры, как силовики предотвратили теракт под Самарой

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Взрывное устройство, обнаруженное сотрудниками ФСБ РФ во время задержания пособника террористической организации «Русский добровольческий корпус»

ФСБ опубликовала видео, на котором показано, как сотрудники силовых структур преследуют боевика «Русского добровольческого корпуса» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), планировавшего совершить теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области. В какой-то момент происходит взрыв. Боевик скончался, рядом с ним были обнаружены разбросанные элементы взрывного устройства, с помощью которого он планировал устроить теракт.

В ФСБ уточнили, что по указанию куратора мужчина взял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы активировать его в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций. По адресу его проживания была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ, пишет РИА Новости.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из политических деятелей в Запорожье. По данным ведомства, подготовкой преступления занимался гражданин России Виталий Дятленко, которого завербовала Служба безопасности Украины. Мужчина планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства. При задержании Дятленко оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.