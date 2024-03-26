ФСБ опубликовала видео, на котором показано, как сотрудники силовых структур преследуют боевика «Русского добровольческого корпуса» (РДК — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), планировавшего совершить теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области. В какой-то момент происходит взрыв. Боевик скончался, рядом с ним были обнаружены разбросанные элементы взрывного устройства, с помощью которого он планировал устроить теракт.
В ФСБ уточнили, что по указанию куратора мужчина взял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы активировать его в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций. По адресу его проживания была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления, а также еще одно готовое к применению СВУ, пишет РИА Новости.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из политических деятелей в Запорожье. По данным ведомства, подготовкой преступления занимался гражданин России Виталий Дятленко, которого завербовала Служба безопасности Украины. Мужчина планировал совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства. При задержании Дятленко оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.