От жителей Подмосковья пока не требуют пропуск на передвижение пешком

https://static.news.ru/photo/e0d54140-7e5d-11ea-b594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Жители Московской области могут вынести мусор, сходить в магазин или выгулять собаку в пределах 100 метров от дома без оформления цифровых пропусков. Для передвижения по территории региона на автомобиле разрешения на поездки станут обязательными с 15 апреля.

Чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 метров от места проживания, разрешение пока не требуется, — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

При этом указывается, что за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье будет следить усиленный патруль из сотрудников полиции, Росгвардии и ГИБДД.

В пресс-службе пояснили, что оформить цифровой пропуск для передвижения на автомобиле можно в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» и на едином портале госуслуг. Ранее заявленный короткий номер 0250 пока не действует.

Как писал NEWS.ru, все автомобили в Подмосковье будут с 15 апреля проверять на наличие спецпропусков на въездах и выездах из муниципальных образований. Документы будут смотреть не только у водителей, но и у пассажиров. Дополнительные документы для перемещения в регионе не потребуются силовикам, судьям и журналистам. Также свободно перемешаться смогут военные, адвокаты, нотариусы и представители органов власти. Для этого всем этим людям потребуется иметь при себе служебное удостоверение.