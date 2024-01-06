От властей сутки скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске

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От подмосковных властей сутки скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске, заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. По его словам, правительство узнало о проблеме, когда получило обратную связь в соцсетях от граждан, передает РИАМО.

По предварительным данным, здесь было отключение электричества, и после этого последовал гидроудар. Но проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, она не была выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области, где мы видим все инциденты и принимаем соответствующие решения, — заявил Хромушин.

По словам вице-губернатора, тепло уже подано в 45 домов. При этом малообеспеченным жителям власти раздают электрообогревательные приборы и одеяла. В свою очередь в пресс-службе губернатора области заявили, что рассчитывают возобновить подачу отопления к утру 7 января. Вместе с этим жителям пообещали перерасчет за отопление с учетом сложившейся ситуации, добавили там.

Из-за проблем с подачей отопления жителям Подольска глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проверки по факту случившегося. В ведомстве отметили, что сотни людей находятся в экстремальных условиях без услуг, за которые исправно платят.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах в части микрорайона Климовск. По данным Минэнерго, причиной аварии стал гидравлический удар на тепловой сети, вызванный скачком напряжения в котельной. Это привело к утечкам теплоносителя в нескольких местах на теплотрассе.