«От страха пил»: задержание Ройзмана назвали закономерным Бывший соратник экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана Жуков назвал его арест закономерным

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Задержание бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана было закономерным, убежден его бывший соратник, депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков. Кроме того, он ждал, что его арестуют, и от страха пил, заявил экс-президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов. По его словам, бывший градоначальник занимался «подрывной деятельностью» слишком долго, пишет «ФедералПресс».

Мое личное мнение, он ждал, он знал, что его придут арестовывать. Еще вчера вечером он бегал, а утром его арестовывают, он был практически пьян. Он от страха пил, — считает общественник.

По мнению Кабанова, Ройзман нанес стране больше вреда, чем пользы, а его арест должен был случиться гораздо раньше.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию Вооружённых сил России. Силовики нагрянули к нему домой. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как сотрудники правоохранительных органов вбегают в дом, где живёт Ройзман, поднимаются на нужный этаж и после того, как политик открывает дверь, зачитывают ему документ о задержании.

Сообщалось, что правоохранители проводят обыски в квартире Ройзмана, а также в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда.