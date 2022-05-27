От ран скончался защитник острова Змеиный В Севастополе умер четвёртый военный, отбивавший атаку на остров Змеиный

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Умер четвёртый военнослужащий из Севастополя, участвовавший в отражении атаки на остров Змеиный, сообщила в своем Telegram-канале севастопольский сенатор Екатерина Алтабаева. Ранее сообщалось о гибели двух разведчиков и радиотелеграфиста.

Сегодня Севастополь проводил в последний путь нашего воина, сержанта Алексея Владимировича Баранова. Алексей Владимирович получил ранение, защищая остров Змеиный в преддверии 9 мая, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели Никиты Мaксименко и Дмитрия Островского (были разведчиками-снайперами, водoлазами, служили в разведывательной группе специального нaзначения одной их войсковых частей Черноморского флота), а также рaдиотелеграфиста среднего разведывательного корабля «Экватор» ЧФ Дмитрия Деeва.

Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков 9 мая сообщил, что ВС РФ смогли отбить нападение ВСУ на остров Змеиный, организованное при непосредственном участии советников из США и Великобритании. Он отметил, что в ходе атаки удалость уничтожить несколько самолётов и летательных аппаратов противника, а также были потоплены несколько бронированных катеров ВСУ. Всего в ходе миссии было ликвидировано более украинских 50 диверсантов.

Полковник в отставке Виктор Баранец назвал мясорубкой битву за остров Змеиный. По его словам, украинские военнослужащие «купились» на уловку с якобы эвакуацией российских войск с острова, в результате чего армия РФ уничтожила большое количество бойцов и военной техники противника.