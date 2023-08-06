От изрезанного матерью ребенка в Приморье отказались родственники

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Обвиняемая мать ребенка

В городе Большой Камень Приморского края от ребенка, которого пьяная мать изрезала осколком бутылки, отказались все родственники, передает НТВ. Сейчас мальчик находится в больнице, а позже его определят в спецучреждение для несовершеннолетних. Мать была арестована на два месяца.

27-летняя мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ранения сыну, сняв это на видео. Она пыталась таким образом вернуть возлюбленного, от которого родила мальчика. Видео она случайно отправила подруге, которая и сообщила в полицию о произошедшем.

Инцидент с ребенком произошел в субботу, 5 августа. Девушка попыталась убить сына, пока он спал. Она собиралась закончить начатое, но ее вовремя остановили правоохранители. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Башкирский республиканский суд 3 августа признал местную жительницу виновной в истязании трехлетнего сына и назначил условный срок на три года с испытательным периодом в два года. По данным следствия, женщина кусала и царапала ребенка за непослушание. Из-за таких методов наказания на различных частях тела ребенка образовались множественные гематомы и кровоподтеки.