От гриппа в Хабаровском крае умерли два человека Хабаровский Минздрав сообщил о смерти двух жителей из-за гриппа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровском крае от гриппа погибли два человека, рассказал в беседе с «Губернией» глава регионального Минздрава Юрий Бойченко. По его словам, всего за прошедшую неделю был зафиксирован 121 новый случай заболевания гриппом в Хабаровском крае. Кроме этого, в регионе был увеличен эпидемиологический порог по ОРВИ до 200%.

Эпидпорог превышен практически на 200%, то есть с 30% за последние три недели мы поднялись до 200%. Это по ОРВИ. По гриппу за последнюю неделю выявлен 121 случай. В основном, как вы сказали, это свиной грипп. К сожалению, уже есть два подтвержденных случая смерти от гриппа в крае, — сообщил Бойченко.

Он также рассказал, что в регионе увеличилось количество случаев заболевания COVID-19. Так, сейчас в Хабаровском крае фиксируется 65–70 случаев в день. Как утверждает глава местного Минздрава, чаще всего болеют дети. В связи с этим школьники были отправлены на досрочные каникулы, а в медучреждениях были возобновлены санитарные меры.

Если брать популяцию Хабаровского края, то болеют 70% детки в основном. Поэтому было принято решение и постановление главного государственного санитарного врача Хабаровского края о введении специальных мер: детки были отправлены на каникулы, в медучреждениях для врачей и посетителей вводится масочный режим, разведение потоков, измерение температуры на входе, дезинфекция. В стационарных медучреждениях и социальном блоке временно прекращен режим посещения, — поделился Бойченко.

Ранее кардиолог Денис Прокофьев рассказал, что передозировка жаропонижающих препаратов, неправильный выбор и использование антибактериальных средств могут оказаться крайне опасными при самостоятельной попытке вылечить детей от простуды и гриппа. Эксперт отметил, что традиционные методы лечения могут быть не менее опасными. Он предупредил, что при неправильном применении жаропонижающих, они могут привести к развитию у ребенка бронхиальной астмы и поражению ЖКТ.