Освобожденный из плена боец НМ ДНР рассказал об издевательствах СБУ Освобожденный боец ДНР Клинов: сотрудники СБУ избивают пленных с особой жестокостью

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Освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал РИА Новости о жестокости, с которой сотрудники СБУ обращаются с военнопленными. По его словам, они очень часто прибегают к физическому насилию. В частности, Клинов сообщил о так называемом «крымском загаре». Так в плену называют сильный удар по спине, после которого на теле остается гематома.

Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок [на голову], наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь «крымский загар» как минимум, а потом по проступкам, — заявил сержант.

Сами сотрудники СБУ, отметил Клинов, при контакте с пленными всегда находятся в масках, они избивают людей в процессе дознания. Как подчеркнул освобожденный из плена боец, к тем, кто недоговаривает на допросе, присоединяют провода, а потом через людей пропускают электричество.

Ранее омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что военнослужащие НМ ДНР, находясь в украинском плену, подвергались пыткам. Она обвинила Киев в том, что украинская сторона держала военнопленных в нечеловеческих условиях.

Сердюкова также рассказала, что луганские милиционеры вернулись из плена без документов.