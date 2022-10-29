Освобожденный в ходе обмена пленными боец Народной милиции ЛНР Александр Чупра отметил в беседе с РИА Новости разницу в содержании и обращении с военнопленными на Украине и в республиках Донбасса. По его словам, нормальную одежду и пищу он и его сослуживцы смогли получить только после обмена.

Когда нас обменяли, мы видели, как украинская сторона шла — была одета в куртки, спортивные костюмы, обуты. А у нас ребята — кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно, — сказал Чупра.