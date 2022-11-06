Освобожденные военные рассказали о жестоком обращении в украинском плену

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Побывавшие в украинском плену военные Народной милиции ДНР рассказали РИА Новости о жестоком обращении со стороны служащих ВСУ. По их словам, украинцы применяли как физическое, так и моральное насилие. Один из освобожденных военных сказал, что пленных били током, надевали мешок на голову, а глава перематывали скотчем.

Морально унижали. Все было, током били... Чтоб рассказали, где кто находится, где позиции, где русские, где какая техника стоит, — сообщил один из военных НМ ДНР.

Еще один освобожденный из плена мужчина рассказал, что не было смысла даже пытаться попросить связаться с родными и близкими.

Даже просили сигарету — можно было пинок получить. Они как говорят: вас вообще нужно живьем закапывать... Издевались как могли, — заметил военный.

Ранее в Амвросиевке в Донецкой Народной Республике состоялась встреча 15 военных, вернувшихся в рамках обмена пленными по формуле 107 на 107. Всего на родину прибыли 19 человек — четверо пока остаются в госпитале.

С вернувшимися бойцами встретился врио главы ДНР Денис Пушилин. Он пожелал им скорейшего выздоровления и пообещал, что власти помогут в решении любых вопросов.