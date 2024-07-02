Освобожденная из западни серна осталась для селфи со своим спасителем На «Красной Поляне» из сетки вызволили серну

Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Pres

Сотрудники горного курорта «Красная Поляна» спасли серну, которая зацепилась рогами за сетку ограждения, а, пытаясь выбраться, обмотала ею себя еще больше. Видео спасения животного опубликовал Telegram-канал «Сочи с огоньком». При этом после освобождения серна не спешила убегать и даже сфотографировалась со своим спасителем.

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