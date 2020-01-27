https://static.news.ru/photo/af5f4fa0-40cf-11ea-9aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сайт администрации Нагайбакского района

Глава Нагайбакского района Челябинской области Виталий Гайсин, задержанный ФСБ и осуждённый за мошенничество, решил уйти в отставку.

По данным администрации муниципалитета, о своём намерении чиновник сообщил в ходе аппаратного совещания. Его заявление будет рассмотрено собранием депутатов в ближайшее время.

Гайсин занял свой пост в 2015 году, срок его полномочий истекал осенью 2020 года. Он был задержан сотрудниками ФСБ 25 октября 2019 года. Следователи выяснили, что чиновник незаконно получил на жену сельскохозяйственные субсидии и построил на эти деньги коттедж. 22 января его приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса заявила, что скандальное видео с участием чиновника, на котором тот заставляет подпрыгивать за ключами от машины сотрудника МЧС, специально смонтировано так, чтобы выставить её мужа в дурном свете.